Si tuffa nell’Adda e non riemerge più. Quando lo ripescano è troppo tardi: morto un 22enne È successo nei pressi di Cassano d’Adda, nel Milanese: il giovane è stato ripescato 40 minuti dopo l’annegamento. Portato d’urgenza in pronto soccorso, non c’era più nulla da fare