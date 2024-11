Sara Centelleghe uccisa a forbiciate. Parla la mamma dell’assassino: “Chiedo scusa, mio figlio ha rovinato due famiglie”

Costa Volpino (Bergamo) – Oggi Sara Centelleghe avrebbe compiuto 19 anni. I suoi amici stavano organizzando una festa per il compleanno, un appuntamento a cui teneva molto insieme a quello di Halloween, il primo vissuto “da grandi". Resteranno sogni irrealizzati perché, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, a Costa Volpino, nell’appartamento al terzo piano dove abitava con la mamma, è stata uccisa con una settantina di forbiciate.

BERGAMO//OMICIDIO A COSTA VOLPINO==SARA CENTELLEGHE LA VITTIMA 18ENNE//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL

In carcere con l’accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà si trova Jashandeep Badhan, 19 anni, ragazzo di origini indiane, (assistito dall’avvocato Micheli) che abitava nella palazzina a fianco a quello della vittima. Per la prima volta, ai microfoni dell’emittente “+ Valli Tv” ha parlato la madre del 19enne che ha confessato il delitto.

“Non ho ancora parlato con mio figlio, ma mi dovrà spiegare – dice, provata, la mamma di Jashandeep –. Non ci sono parole, se non chiedere scusa. Lo so che è un dolore grande per la mamma e il papà di Sara, anche io sono una mamma capisco il dolore di lei. È un dolore grande, non ci sono parole. Mio figlio ha sbagliato, ha preso una brutta strada, siamo tutte due mamme, anche io ho perso quasi mio figlio, due famiglie rovinate tutta la vita”.

Dal 26 ottobre tutto è cambiato. Ora la donna racconta perfino di avere paura a uscire casa, per il giudizio delle persone più che per altri motivi. “La gente vicino a me è stata molto brava e fino adesso non mi ha detto niente, però noi abbiamo paura ad uscire fuori. Noi siamo qui a Costa Volpino da nove anni, tutti sanno che siamo bravi. Quella sera noi non abbiamo sentito niente”.

Badhan “ha fatto le sue scelte, sono convinto che sia già pentito – aggiunge il fratello –. Io gli starò vicino, è mio fratello” aggiunge il ragazzo. Quella sera Badhan doveva incontrare l’amica che era in compagnia di Sara Centelleghe per uno scambio di droga. L’ha attirata sotto la palazzina, mentre lui è salito indisturbato nell’appartamento al terzo piano. Sara stava dormendo, Badhan si è messo a frugare in uno zaino in cerca di altra droga, i rumori hanno svegliato la ragazza: “Chi sei?”, ha domandato lei spaventata. Badhan, come ha ammesso davanti agli inquirenti, temeva che Sara allertasse i carabinieri. Quando la ragazza è caduta a terra, in salotto, il suo aggressore ne ha approfittato per andare in cucina e prendere delle forbici per poi accanirsi su di lei, mettendo fine a piccoli e grandi progetti: le feste con gli amici e il sogno di diventare chiurgo estetico.