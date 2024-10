Omicidio a Costa Volpino, ragazza di 18 anni uccisa a coltellata in casa

Una 18enne, Sara Centelleghe, è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in una palazzina in via Nazionale 142, in zona Portici. Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità.

08:42 La giovanissima vittima è Sara Centelleghe La ragazza uccisa a Costa Volpino si chiamava Sara Centelleghe e frequentava l’istituto Ivan Piana di Lovere. E stata uccisa a coltellate nel suo appartamento nella zona dei Portici a Costa Volpino, tra il Bar Centrale e il fruttivendolo. 08:34 Non si tratterebbe di una rapina Secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe di una rapina finita male: le prime indagini dei carabinieri sarebbero rivolte all’ambito familiare 08:29 Coltellate in casa Secondo alcune fonti locali la giovanissima sarebbe stata accoltellata a casa e poi sarebbe uscita dalla sua abitazione al terzo piano di una palazzina cadendo a terra morente sulle scale. 08:20 La scoperta del cadavere Il corpo senza vita di una 18enne è stato trovato all'alba di sabato 26 ottobre in un'abitazione di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Indagano i carabinieri