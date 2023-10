Samuel Dilas, in fin di vita: la comunità di Lumezzane spera nel miracolo

Novellara, cittadina in provincia di Reggio Emilia, spera nel miracolo. L’intera comunità della Bassa emiliana in queste ore è in profonda apprensione per le condizioni disperate in cui versa il ventiquattrenne Samuel Dilas, talento della pallacanestro cresciuto qui e ora in forza alla Virtus Lumezzane basket. Dilas si trova da quasi due settimane ricoverato agli Spedali Civili di Brescia: una malattia tremenda e inaspettata lo ha colpito duramente, causandogli una serie di complicazioni agli organi interni. Dopo alcuni tentativi di recupero andati parzialmente a buon fine, pare che nelle scorse ore la situazione si sia aggravata, forse irrimediabilmente. Accanto a lui, oltre ai dirigenti della squadra di serie B, ci sono ovviamente i genitori e la sorella diciassettenne.

Samuel Dilas è cresciuto sportivamente a Novellara, dove ha abitato e dove vivono i familiari (i genitori Igor e Chiara e la sorella più giovane) e dove torna a ogni occasione. "Lui – confida il presidente della Pallacanestro Novellara, Daniele Mariani Cerati – è nato sportivamente qui da noi. Quando sono diventato presidente, nel 2012, Samuel ha iniziato a calcare il parquet. Ha fatto parte di un gruppo straordinario, che nel 2016-2017 ha conquistato il titolo di campione d’Italia Elite Under 18".

Nel 2018 il passaggio a Forlì in A2, poi ad Avelllino e infine a Lumezzane, nel Bresciano. "Siamo vicini a Samuel e ai suoi familiari in questi giorni così difficili. Sappiamo – aggiunge Cerati – che i suoi ex compagni sono andati a Brescia, per stargli vicino. Ci auguriamo che si possa vedere una luce, una speranza in fondo al tunnel. Lo ricordo come un ragazzino timido, introverso, che col tempo e con lo sport è cresciuto molto, anche come uomo. Gli siamo vicini".