Rapina in un negozio di Rogno: arrestata una donna di 40 anni

Rogno, 10 febbraio 2025 – Una donna di 40 anni è stata arrestata dai carabinieri di Lovere e ora si trova agli arresti domiciliari per avere rapinato un negozio di abbigliamento il cui titolare è cinese.

È accaduto ieri a Rogno, in provincia di Bergamo, in uno dei tanti negozi della zona di proprietà di asiatici. La signora, bergamasca e residente a Como, è entrata nell’esercizio commerciale e ha cominciato a rubare capi di abbigliamento. Non si è però resa conto di essere stata notata dal proprietario che è intervenuto e le ha chiesto cosa stesse facendo.

La donna ha reagito in modo particolarmente violento, aggredendo il cittadino cinese. Ne è nata un colluttazione in cui la signora ha avuto la meglio. Nel frattempo qualcuno ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Lovere e della Compagnia di Clusone.

I militari hanno intercettato la rapinatrice nel parcheggio del negozio. L’hanno immediatamente fermata. Nel frattempo l’uomo aggredito è stato portato al pronto soccorso, dove è stato medicato e poi dimesso con alcuni giorni di prognosi. La rapinatrice è stata processata questa mattina a Bergamo. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari.