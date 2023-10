Rinforzi ai vigili del fuoco. Ventitré nuovi pompieri e un esercito di volontari

Rinforzi in arrivo per il Comando provinciale dei vigili del fuoco di via Codussi. Da domani entreranno in servizio ventitrè nuovi pompieri che l’altro giorno, al termine dei corsi di addestramento, hanno prestato giuramento nel piazzale delle Scuole centrali antincendi di Roma Capannelle.

"Di questi ventitrè – sottolinea soddisfatto il comandante provinciale Vincenzo Giordano – quattrodici sono autisti dei nostri mezzi, le Aps (acronimo di Auto Pompa Serbatoio, ndr) e dunque il loro arrivo è una notizia molto positiva per il Comando". Fra qualche giorno inoltre nella caserma di via Codussi arriveranno anche altri due nuovi funzionari ed entro la fine del mese di dicembre saranno assunti due impiegati selezionati dalle liste di collocamento.

Prima dell’estate, invece, avevano già preso servizio sei nuovi ingegneri; mentre a inizio aprile, al termine del precedente corso di addestramento, erano stati destinati alla Bergamasca trentatrè pompieri, di cui ventisei vigili del fuoco, sei ispettori antincendio e un ispettore informatico. Al netto dei movimenti da Bergamo verso altri Comandi del Corpo, da domani il numero di vigili del fuoco in servizio in tutta la provincia Bergamasca salirà a 360 unità.

E ancora. Martedì inizieranno il corso ventisette nuovi volontari, le cui capacità operative sono identiche a quelle dei colleghi permanenti pur svolgendo l’attività di pompiere al di fuori della loro attività lavorativa. Se supereranno il corso, entreranno in servizio a partire da Natale, andando a rafforzare i vari distaccamenti e facendo salire il numero dei volontari a quasi duecento, precisamente 192. Complessivamente dunque il Corpo dei vigili del fuoco nella Bergamasca arriverà a oltre 550 unità tra Comando, distaccamenti permanenti e volontari.

Quanto ai nuovi aspiranti volontari, saranno così suddivisi: sette a Treviglio, cinque a Gazzaniga, quattro a Madone, Romano di Lombardia e Credaro, tre al distaccamento di Lovere. "Per noi si tratta di una bella boccata d’ossigeno, che ci consentirà di essere sempre più vicini al cittadino nel momento del bisogno", conclude il comandante provinciale Giordano.