Riccardo Claris, chi era l’ultrà della Atalanta ucciso a Bergamo: il calcio, la laurea in Economia e il lavoro a Milano

“Claris ovunque con noi”. Così era scritto sullo striscione appeso alle balaustre dell’U Power Stadium di Monza dove giocava l’Atalanta. Il saluto degli ultrà bergamaschi (rimasti in silenzio tutta la partita) in trasferta in Brianza all’amico tragicamente scomparso la sera prima, accoltellato alla schiena da un tifoso interista al termine di un litigio calcistico. “Claris ultras per sempre”, hanno replicato gli ultras di casa. Ma non c’entrano gli ultrà e il tifo organizzato in questa brutta pagina di cronaca nera che racconta di cori “sgraditi” dentro un bar, insulti e botte. Fino all’epilogo tragico rappresentato da quella pugnalata che, per motivi più che futili, ha tolto la vita a un ragazzo di 26 anni che di vita era assetato.

I carabinieri fuori dal palazzo di fronte al quale è avvenuto l'omicidio (De Pascale)

Il tifo per l’Atalanta

Riccardo Claris amava l’Atalanta: un ultrà della curva nord, come raccontano le foto del profilo facebook. Un ultrà nel senso più nobile e pulito. Passione sana. Viveva l’amore per la Dea, Riccardo, ma non era tipo da scontri o tafferugli. Aveva altri interessi e scopi.

Gli studi e il lavoro

Uno studente modello, così viene descritto, tanto da laurearsi in Economia e Commercio all’Università di Bergamo, prima di frequentare un master in Lussemburgo e rientrare in Italia. Aveva da poco trovato lavoro in una società finanziaria a Milano, un posto a tempo indeterminato.

Il calcio giocato

Riccardo era un calciatore: aveva militato nella fila dell’AlbinoLeffe, prima nelle giovanili, poi Promozione ed Eccellenza. L’ultima sua squadra la Gavarnese.

La famiglia

Una famiglia perbene, quella di Riccardo: papà, mamma, sorella maggiore e tanti parenti affezionati. Il 26enne abitava con la madre a Borgo Santa Caterina, dove si è consumata la tragedia. Aveva una fidanzata. Secondo il racconto dello zio, sarebbe stata lei ad avvisarlo della rissa in strada. A quel punto sarebbe uscito di casa e sceso in strada.