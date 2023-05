Presa per ladra la fermano Lei li denuncia

Accusata ingiustamente di aver rubato una borsa da un banco al mercato, ha denunciato il commerciante e i collaboratori che l’hanno tenuta bloccata per alcuni minuti impedendole di allontanarsi anche dopo che aveva dimostrato di non aver fatto nulla. È successo al mercato cittadino di piazza Petrarca. Protagonista involontaria della vicenda una donna di 25 anni di Carbonara al Ticino, che ha poi deciso di sporgere denuncia. Spetterà ora alla Procura valutare di quale eventuale ipotesi di reato possono essere accusati l’ambulante e i suoi collaboratori. L’episodio è successo al mercato settimanale del sabato, sempre affollato, con i commercianti esasperati per i numerosi furti che subiscono nei momenti di ressa, ma questa volta se la sono presa con la persona sbagliata. La venticinquenne è stata additata di essersi impossessata di una borsa esposta in vendita. Sono stati momenti concitati. Lei si è difesa, dimostrando che non aveva rubato proprio nulla. Ma è stata ugualmente bloccata per alcuni minuti dal commerciante che non si fidava e non voleva che si allontanasse prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.St.Z.