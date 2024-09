Porta a spasso il cane e cade in un canale: morto 51enne

Bergamo – Non ce l’ha fatta un uomo di 51 anni portato nella serata di ieri, sabato 28 settembre, al policlinico San Marco di Zingonia. Il cinquantenne era stato estratto da un canale irriguo vicino a casa, a Misano di Gera d’Adda, nel quale era accidentalmente caduto mentre portava a spasso uno dei suoi cani.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, per causa in via di accertamento, è precipitato da una delle sponde ripide del canale ed è finito nell'acqua di faccia in via San Lorenzo (c'erano circa 30 centimetri di acqua). A dare l'allarme la figlia della compagna, intorno alle 22.30, poi aiutata da alcuni ragazzi di passaggio a estrarre l'uomo dall'acqua.

I soccorritori sono sopraggiunti sul posto con un'ambulanza e l'automedica del 118 e hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco, per poi trasportare l'uomo al policlinico San Marco di Zingonia dove purtroppo è morto nella mattinata di oggi.