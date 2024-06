Pescatore cade nel canale. Ciclista si tuffa per salvarlo

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Circolo di Varese un settantenne che ieri nel primo pomeriggio è caduto nel canale industriale a Vizzola Ticino e tirato fuori dalle acque da un passante. L’anziano residente nella zona stava pescando sulla la riva del canale molto frequentata da pescatori e doveva essere per lui un pomeriggio tranquillo dedicato alla sua passione.

Invece all’improvviso il dramma: il settantenne è caduto in acqua davanti agli occhi di un ciclista che proprio in quel momento stava percorrendo l’alzaia. L’uomo non ha esitato un attimo, di fronte a quella scena drammatica si è buttato subito in acqua per salvare l’anziano e nello stesso tempo ha richiamato l’attenzione anche di alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso. Il settantenne era in arresto cardiocircolatorio e i soccorritori hanno effettuato le manovre salvavita, quindi in codice rosso è stato trasportato con l’elicottero in ospedale a Varese. Le sue condizioni al momento del ricovero erano molto gravi.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Somma Lombardo che hanno raccolto gli elementi utili per fare chiarezza sull’accaduto. Da subito è stato escluso l’intervento di terzi, due invece le ipotesi: l’anziano potrebbe essere stato colpito da un malore, quindi perdendo conoscenza è finito in acqua, oppure un movimento compiuto mentre stava pescando che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio causando la caduta nel canale, senza poi avere la forza per risalire. Una situazione che si è immediatamente rivelata drammatica al ciclista , testimone della caduta, che non ha esitato a tuffarsi per portare in salvo l’anziano e alle altre persone che sono intervenute per prestare i primi soccorsi. In serata le condizioni erano ancora molto gravi, in pericolo di vita.