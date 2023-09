Tragedia a Introbio, escursionista precipita per 80 metri e muore davanti alla moglie

Introbio (Lecco), 27 settembre 2023 – Un escursionista è morto una gita in montagna. L'incidente fatale è successo nel pomeriggio di oggi, a Introbio in Valsassina. L'uomo, un pensionato di 79 anni di Olgiate Molgora, stava percorrendo insieme alla moglie il sentiero che porta verso una cascata in Val Biandino.

Le operazioni di recupero della salma sono ancora in corso, ma sembra che sia scivolato e precipitato per ottanta metri. Per raggiungere la vittima si sono messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Sono stati mobilitati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Sondrio. L'allarme è scattato poco dopo le 17.