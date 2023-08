Piovono massi Provinciale chiusa a Fiumelatte

Una frana ha travolto ancora una volta la Sp 72, sempre all’altezza di Fiumelatte a Varenna, dove già a maggio una colata di migliaia di metri cubi di detriti, terra e vegetazione aveva bloccato sia la provinciale, sia la linea ferroviaria Lecco – Colico. A causa del maltempo, nel tardo pomeriggio di ieri sulla provinciale della sponda orientale del lago di Como sono crollati grossi macigni, che hanno strappato via le apposite reti paramassi che avrebbero dovuto contenere il dissesto. La strada è stata chiusa per sicurezza. È successo lo stesso praticamente in contemporanea anche sulla Sp 62 della Valsassina tra Bellano e Taceno. Al momento dei distacchi, su entrambe le arterie, non stava passando nessuno. D.D.S.