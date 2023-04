Nuovo blitz nei boschi I carabinieri arrestano spacciatore tunisino

Un altro blitz nei boschi della Valtartano dopo i recenti 2 arresti di pusher. I carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno arrestato per spaccio un tunisino, senza fissa dimora. Gli uomini del Norm e della caserma di Morbegno hanno notato un giovane col passamontagna uscire dai tornanti della Sp 11 per consegnare una dose di coca ad un quarantenne, fermatosi con l’auto il tempo dello scambio. I militari, dopo la cessione, rincorrevano lo spacciatore nella boscaglia riuscendo a bloccarlo mentre il complice, forse con altre dosi, si lanciava in una scarpata evitando la cattura. Il fermato è un irregolare in Italia, mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale, nonché multato per guida con patente già revocata.