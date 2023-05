Sedicenti no-vax a Bergamo imbrattano la sede Uil per protestare contro lo Spid

Bergamo – Imbrattata la sede della Uil a Bergamo. Si tratta di un "attacco intimidatorio - spiegano dal sindacato - da parte di un sedicente movimento NoVax che con la vernice rossa ha imbrattato i cartelli indicatori e ha scritto frasi vaneggiati su di un muro. L'attacco è diretto alla giornata dello Spid che grazie ad una convenzione del Comune di Bergamo, consente ai cittadini di essere guidati all'utilizzo dello strumento".

Ferma la posizione della UIL attraverso le parole del Segretario Regionale Organizzativo, Vincenzo Cesare e del Subcommissario di Bergamo Pasquale Papaianni: "Se pensano che questo gesto possa intimorirci si sbagliano di grosso. La UIL mai si lascerà intimidire da questi episodi e sara sempre in prima linea a denunciare e combattere il peso e il pericolo del riproporsi più o meno apertamente di idee e comportamenti antidemocratici".

La Uil si impegna inoltre “a garantire a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori il diritto a lavorare in piena sicurezza per la loro vita e la loro salute. Gli autori del gesto ricordino che quando si attacca una sede sindacale, l'attacco e per tutto il mondo sindacale".