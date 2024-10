Muratore morto a Ponteranica, chi è la vittima? Valentin, 44 anni, assunto da un’agenzia e al lavoro per una ditta subappaltatrice

Ponteranica (Bergamo), 31 ottobre 2024 – Valentin FLorin Palade, 44 anni, romeno residente a Brescia residente in via Ugoni, assunto da una agenzia per il lavoro e operante per conto di una azienda bergamasca. In burocratese un lavoratore in somministrazione. E’ questo il profilo dell'ultimo (ennesimo) morto sul lavoro in Lombardia. L’uomo è stato travolto da un muro che ha ceduto ed è rimasto sepolto sotto il materiale. L’incidente è avvenuto all’interno del cantiere della Teb, Tramvie elettriche bergamasche, dove è in corso la costruzione della linea T2 del tram.

I sindacati

"In subappalto, e anche in somministrazione. Un uomo di 44 anni è morto mentre lavorava nel cantiere per il treno TEB 2 nella zona di Ponteranica, alle porte di Bergamo. Anche oggi siamo obbligati ad aggiornare la tragica lista delle vittime di incidenti sul lavoro. Sulle dinamiche e le responsabilità aspettiamo che gli enti preposti approfondiscano ogni particolare della tragedia. Intanto torniamo a dire: i subappalti limitano la sicurezza”.

Così, Giuseppe Mancin, Daniel Piatti e Luciana Fratus, per le segreterie provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno commentato l’incidente mortale di questa mattina.

Chi era la vittima?

“La vittima era un lavoratore in somministrazione, assunto il 1° ottobre scorso tramite un’agenzia per il lavoro, la Watch B.V. di Roma, dunque non un dipendente diretto della ditta per cui operava, la Effe 81 Costruzioni di Cenate Sotto. Quest’ultima impresa lavora in subappalto per la Milesi Sergio di Gorlago, che ha vinto la gara per realizzare l’opera”.“

Attendiamo di conoscere la dinamica esatta dell’accaduto, ma certo colpisce che questo lavoratore fosse in quel cantiere solo da un mese, con un contratto in somministrazione, come d’altra parte – ci risulta – altri 64 lavoratori di Effe 81 impegnati nella stessa opera. L’impresa, poi, sempre per la Teb impiega anche propri dipendenti diretti, ma solo una trentina” hanno aggiunto Alessia Cozzi di Felsa Cisl, Francesco Chiesa di Nidil-Cgil e Massimiliano Turano di Uiltemp-Uil di Bergamo, categorie a tutela dei lavoratori atipici.

Emergenza sicurezza

“Da tempo denunciamo quella che è una vera e propria emergenza per la sicurezza del lavoro nei cantieri. Non si sono più scuse” proseguono gli edili di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. “Torniamo a ribadire che liberalizzare i subappalti porta meno sicurezza e meno tutela per i lavoratori. Per l’avvio di quest’opera era stato siglato un protocollo di legalità, sottoscritto in Prefettura. Dopo avere contrattato con l’azienda la possibilità di accedere al campo base, abbiamo svolto una prima assemblea a settembre, per l’avvio di un presidio fisso di assistenza ai lavoratori, previsto dal mese prossimo. Ora, chiediamo urgentemente un incontro all’impresa committente per un approfondimento su quanto accaduto. È importante rilanciare l’impegno collettivo per evitare di perdere altre vite. Lo si può fare rafforzando la formazione, l’informazione e la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non ci stancheremo mai di sollecitare tutti gli attori sociali, dalle imprese alle istituzioni, a impegnarsi di più per garantire una formazione adeguata per le maestranze. Allo stesso tempo – concludono i sindacalisti - invitiamo i lavoratori a segnalare ai propri Rappresentanti per la Sicurezza, ogni situazione di pericolo o irregolarità che riscontrano nei cantieri”.

Le condoglianze di Teb

Teb esprime le proprie condoglianze alla famiglia dell’operaio deceduto a Ponteranica. Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb ha puntualizzato: "Gli accertamenti in corso da parte degli enti competenti consentiranno di individuare cause e responsabilità di quanto accaduto. Siamo a completa disposizione delle autorità”.