Incidente sul lavoro a Rho, anziano di 75 anni cade dal tetto del capannone: è gravissimo

Un uomo di 75 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dell’azienda Nastritalia di Rho, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in via Achille Grandi, nella Frazione Mazzo, intorno alle 15.45. Al momento, non è chiara la dinamica dell’infortunio, ma l’altezza da cui l’anziano è caduto è di circa 7-8 metri.

Alla caduta sembra che abbiamo assistito due donne di 54 e 77 anni, che hanno dato l’allarme: l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. All’arrivo dei soccorsi l’uomo presentava un trauma cranico e diversi traumi al bacino e agli arti superiori: viste le sue condizioni si è reso necessario il trasporto in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale dell’Agenzia per la tutela della salute. Si dovrà ricostruire l’accaduto, verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza e stabilire eventuali responsabilità.