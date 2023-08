Muore travolto dalle forme di grana, il caso di Giacomo Chiapparini alla Bbc

Romano di Lombardia, 10 agosto 2023 – Il caso della morte di Giacomo Chiapparini, 74 anni, travolto e ucciso dalle forme di grana nel magazzino della sua azienda familiare, ha avuto vasta eco, raggiungendo anche confini extra nazionali.

Ne ha parlato, infatti, la Bbc, televisione di bandiera britannica, con un servizio nella sezione news dall’Europa del suo sito web ma anche con un video che ha ottenuto molte visualizzazioni via Instagram.

La morte dell’imprenditore ha suscitato tanto clamore sia per le modalità della tragedia, ossia l’effetto domino che ha fatto cadere a terra migliaia di forme di grana, sia per la rinomanza, anche all’estero, del famoso formaggio stagionato.

Cos’è accaduto

La sera del 6 agosto 2023, attorno alle 21, familiari in azienda e vicini sentono un boato: sono le forme di grana che si schiantano al suolo. La figlia del titolare è consapevole che il papà si trova proprio all’interno del magazzino refrigerato. Allerta i soccorsi ma i Vigili del Fuoco restano sorpresi per la scena che si trovano davanti: scaffali piegati e migliaia delle pesanti forme di formaggio grana a terra: “Mai visto uno scenario simile in 33 anni di servizio – dirà il primo dei pompieri ad accorrere sul posto”. Chiamano così le squadre specializzate nella ricerca durante i terremoti. Solo il mattino dopo, verso le 7, il corpo senza vita di Giacomo Chiapparini viene trovato nel punto in cui erano state indirizzate le ricerche.

Si presume che per un guasto tecnico l’impianto automatico di pulizia delle forme di grana si sia inceppato, ma non si esclude l’errore umano. Le forme sono ancora stoccate dentro il magazzino, che è refrigerato.

"Non riusciamo a trovare una spiegazione a quanto successo perché in Italia esistono 10 milioni di forme, tra Grana Padano e Parmiggiano Reggiano, che sono appoggiate sugli stessi identici scaffali, tutti in serie e tutti omologati” – afferma Bortolo Ghislotti, presidente del Distretto agricolo bergamasco.

Il Distretto agricolo bergamasco e il Consorzio Tutela Grana Padano si attivano lanciando un appello per trovare chi possa accoglierle nei propri magazzini per completarne la stagionatura. L’impianto infatti è andato distrutto nel crollo: il danno complessivo è stimato, al momento in circa 7 milioni di euro. Questa mattina nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Romano di Lombardia si sono celebrati i funerali dell’imprenditore: in tanti sono andati a esprimere il proprio cordoglio ai familiari.

Grana Padano come il “Parmesan”

Nel servizio la Bbc racconta la notizia, sottolineando il peso (circa 40 chilogrammi) di ciascuna forma, il fatto che ci siano volute ore per trovare il corpo, l’ingente danno economico. Ma riportando anche come Chiapparini, fosse conosciuto come persona solidale e generosa.

Una sola precisazione sul ‘Grana Padano’ descritto come “a hard cheese which resembles Parmesan and is popular in Italy”, ossia “un formaggio a pasta dura che ricorda il “Parmigiano (prodotto, come ben si sa, nel Reggiano, ndr e non in Lombardia) ed è popolare in Italia”.