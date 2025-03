Episodi di violenza e irregolarità, a Mozzo bar chiuso per una settimana

Mozzo (Bergamo), 25 marzo 2025 – Episodi di violenza e irregolarità hanno portato alla sospensione della licenza per un bar di Mozzo che, tra risse e presenza di soggetti poco raccomandabili, ha destato preoccupazione in paese.

La notifica del provvedimento del questore al titolare, da parte dei carabinieri di Curno lunedì pomeriggio e l’attività non potrà riaprire per sette giorni.

La misura è stata adottata su richiesta dei militari, a seguito di numerosi casi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, infatti, il locale era diventato critico per la pubblica sicurezza. Tra novembre 2024 e febbraio di quest'anno si sono verificate risse, aggressioni e disordini sia dentro che fuori dal bar. Da segnalare anche una lite tra ex fidanzati, sfociata in una colluttazione con mazze da baseball.