Montagna e clima. La ricerca chiama

Lavorare come project officer in un progetto internazionale che coinvolge 47 enti partner di 13 Paesi europei. Vivere un percorso di crescita professionale presso Unimont, polo d’eccellenza dell’Università Statale di Milano con sede a Edolo, in provincia di Brescia. L’occasione rientra nell’ambito del progetto MountResilience, co-finanziato dalla Commissione europea sulle Missioni di Horizon Europe dedicate all’adattamento ai cambiamenti climatici: per provare a essere selezionati occorre partecipare al bando (già aperto) entro il 4 dicembre (per informazioni www.unimi.itricerca). In palio c’è un contratto di 12 mesi rinnovabile con un compenso di 1.750 euro mensile netto. La figura ricercata si occuperà di supportare il coordinamento del progetto e monitorarne l’andamento, così come di coordinare le attività previste per l’implementazione delle attività pilota in 6 regioni montane europee. Tra le mansioni rientrano la creazione di un database di Nature Based Solutions, lo sviluppo di metodi di co-creazione e stakeholder engagement e la creazione di una social engagement strategy, e l’elaborazione di un decision making toolbox per l’implementazione delle regioni pilota. Possono partecipare alla selezione pubblica i candidati con curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal bando. Tra i requisiti la laurea specialistica o magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Rappresentano elementi preferenziali nella selezione anche la conoscenza delle Nature Based Solutions e delle metodologie di raccolta dati in ambito ambientale così come la capacità di utilizzare strumenti e servizi di comunicazione, di software per analisi raccolta ed elaborazione dati. Preferibile sapere l’inglese e l’esperienza in progetti internazionali.