Miss Italia, Anna Asia Ferrazzano trionfa a Zanica

Zanica (Bergamo) – Tra le strutture per amanti dei cavalli, campi da padel e area ristorante de “La Rosa Bianca” di Zanica, alle porte di Bergamo, trionfa la bionda Anna Asia Ferrazzano. La ragazza di Cormano con occhi verde-marroni riceve corona e fascia da Miss Rosa Bianca Padel e corre ad abbracciare la sorellina Laila, 9 anni. È una scena bellissima a coronamento della spettacolare selezione di Miss Italia.

Anna Asia Ferrazzano avrà 22 anni il 2 luglio e la gara alla Rosa Bianca ha rappresentato per lei il debutto nel concorso. “Non ci credo, ho vinto!”, ha esclamato la bionda nata a Milano dopo i baci indirizzati a mamma Barbara e papà Antonio. Post-premiazione davanti alla vincitrice c’è il nucleo dei fotografi: “Mi fanno sentire importante. Ho vinto una selezione di base e so che per arrivare alla fase finale dovrò lottare, però la mia gioia è immensa. Vincere sulla passerella di Miss Italia è il sogno di qualunque ragazza”. E poi pronuncia una frase che nel suo caso è tutt’altro che scontata: “Metterò un po' di foto su Facebook”.

Il suo profilo esiste da tre soli giorni, ovvero dall’attimo dell’iscrizione alla selezione di Zanica. “Ho vissuto 5 anni senza essere sui social – esclama Anna Asia Ferrazzano, diplomata in design, professionalmente impegnata alla reception di una palestra –. Prima di diventare maggiorenne avevo Facebook, poi ho deciso di farne a meno. Per 5 anni non ho avuto Facebook, né Instagram, né Twitter e altro".

“Lo so, per una concorrente del più importante dei concorsi di bellezza è strano. Ora mi adeguerò anche per essere informata di quanto accade nell’orbita di Miss Italia”. Anna ha carattere, infatti praticava boxe: “Ho grinta, per molti anni la box l’ho praticata agonisticamente”. Onorare i genitori è il punto 1 dei suoi obiettivi. “Non mi sono iscritta all’Università, procurando un dispiacere. Il mio approdo al concorso ha un significato particolare: anche mia mamma voleva cimentarsi in Miss Italia, poi per svariati motivi non ci è riuscita. Io voglio contraccambiarla regalandole soddisfazioni”.

La famiglia di Anna Asia è composta da sportivi. “Siamo tifosi dell’Inter. Mio papà si è anche fatto tatuare il biscione dell’Inter sul braccio e mamma l’ha imitato”. La signorina Ferrazzano parla poi della gara alla Rosa Bianca: “Nella prima uscita ero a disagio, trattandosi del mio debutto in un concorso di bellezza. Invece ho sfoggiato disinvoltura quando Alessandra Riva mi ha fatto parlare davanti allo splendido pubblico. Mi piace molto parlare di fronte a tanti spettatori. In tutte le passerelle successive mi sono trovata a mio agio. Poi c’è stata ansia quando siamo rimaste in due a contenderci la corona, ma è normale. Ritengo di aver vinto grazie alla semplicità”. Anna non è altissima: “Nell’albo d’oro di Miss Italia – fa notare - ci sono anche ragazze che non erano stangone, tra le quali Giulia Arena. Spero di andare avanti il più possibile nel concorso e almeno in parte imitare Giulia Arena”.

Anna elogia le altre concorrenti. “Pensavo di andare in un covo di ragazze invidiose, vogliose di vincere. Ho invece conosciuto ragazze bellissime, dolcissime, simpatiche. C’è stata molta solidarietà tra di noi, ci siamo aiutate anche a sistemarci i vestiti indossati tra una fase e l’altra”. La prima classificata ha ricevuto la fascia da Luis Osvaldo, argentino, maestro di tennis e direttore sportivo del La Rosa del Padel.

Nella classifica di Miss La Rosa Bianca Padel la ragazza di Cormano ha preceduto la loquace e simpatica Benedetta Caso, 21 anni, varesina di Luvinate con passione per tennis e giornalismo. Terza un’altra fanciulla della provincia di Varese, Giorgia Di Pucchio, 18, di Somma Lombardo, quarta Lisa Ravelli, 19 , di Luisago (Como), quinta Giulia Raiola, 19, di Milano e sesta la bergamasca Elisabetta Delcarro, 22, di Lurano. Giorgia Di Pucchio e Lisa Ravelli si erano già garantite il passaggio alle finali regionali precedentemente; hanno gareggiato alla Rosa Bianca per ottenere la vittoria assoluta.

E così l’organizzatrice Alessandra Riva ha promosso alle regionali le prime sei dello show a Zanica. Nello scenario de La Rosa Bianca hanno ricevuto applausi pure le madrine Giulia Botta, di Brescia, e Matilde Cattaneo, di Frascarolo (Pavia), protagoniste dell’edizione 2023 di Miss Italia in Lombardia vincitrici di precedenti edizioni. Applausi anche per Francesca Mamè, Miss Lombardia 2021, e Marisa Lechi, Miss Lovere by Miss Italia 2022. In giuria oltre Luis Osvaldo, esponenti di Framesi (sponsor di Miss Italia) e “Rosa Bianca” c’era Melissa Arnoldi, bergamasca di Dalmine, protagonista in fase finale di Miss Italia 2022. Melissa si è esibita come cantante. Il titolo Rosa Bianca Padel se lo sono contese 25 ragazze e in più il pubblico ha applaudito la mascotte Cristal Mandelli che essendo nata il 10 maggio 2006 al concorso Miss Italia potrà partecipare nel 2024.