A Bergamo il miglior barman d’Italia: Federico Pinna è titolare dell’Urban Caffè di Treviglio

Bergamo, 22 gennaio 2024 – Federico Pinna, 26 anni di Bergamo, sottolinea il segreto del successo, che così segreto non è: “La qualità non è mai casuale” ha riferito il barman, incoronato miglior barista d’Italia.

Pinna è stato dichiarato vincitore durante la 45esima edizione del Sigep, la fiera che si tiene a Rimini ogni anno, per le filiere del gelato e del dolciario artigianale. Una giuria di esperti ha valutato i sei candidati nella categoria “Barista” all’interno dei campionati italiani organizzati da Sca Italy, la delegazione della Speciality Coffee Association, promotore di una cultura autentica del caffè di qualità.

Chi è Federico Pinna, miglior barista d’Italia

Federico è nato il 25 giugno 1998 ed è titolare dell’Urban Cafe di Treviglio, in via De Gasperi a Bergamo. L’attività di famiglia è stato il luogo che ha spinto Federico a formarsi, giovanissimo, sul mondo del caffè, dedicandosene dal 2016, quando ancora era sui banchi di scuola.

La formazione, unita alla sua grande passione per il mondo del caffè, è stata il motore per mettersi in gioco e iniziare a gareggiare ai campionati, esperienze che lo hanno fatto crescere e spinto a migliorarsi.

Fino ad arrivare al titolo più ambito, quello di miglior barista italiano. “La qualità non è mai casuale - commenta Pinna - è sempre il risultato di un grande sforzo e la preparazione dietro questa gara è stata tantissima”.

La gara e i campionati mondiali a Busan

La sfida per Pinna e i contendenti al titolo consisteva nel preparare, in un massimo di 15 minuti, tre categorie di bevande da servire ai quattro giudici sensoriali, nello specifico quattro espressi, quattro bevande al latte e quattro signature drinks personalizzate a base di espresso.

Il primo posto di Federico gli permetterà di accedere ai campionati mondiali organizzati che si terranno a Busan in Corea del Sud, a maggio 2024. Dopo di lui, Matteo Pavoni del Peacocks Coffee di Lissone (Monza – Brianza) insieme al fratello Riccardo, si è classificato al secondo posto: era diventato campione nel 2022 per la stessa categoria. Terzo gradino del podio per Erika Giardino, originaria di Torino che ha lavorato negli anni scorsi presso l'azienda Lavazza.