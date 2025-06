Tecnico designatore. Boom anche di pizzaioli

Tecnico designatore Autocad 2D, 1 posto. Requisiti: tassativa la conoscenza di Autocad 2D; se figura junior, anche prima esperienza; se figura senior, necessaria totale autonomia, conoscenza anche di programmi 3D ed esperienza in studi di progettazione o aziende di carpenteria. Mansioni: sviluppo disegni tecnici seguendo le commesse clienti tramite l’utilizzo di programmi Autocad 2D/3D; rilievi in cantiere; ordine materiali e gestione della produzione. Contratto: collaboratore. Sede di lavoro: Pozzo d’Adda; per candidarsi compilare il modulo presente sul sito offertelavoro.provincia.bergamo.it, codice offerta 22895.

Pizzaioli, 3 posti. Requisiti: esperienza nella mansione di pizzaiolo. Mansioni: preparazione impasti, farcitura pizze e cottura. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Bergamo; per candidarsi compilare il modulo presente sul sito offertelavoro.provincia.bergamo.it, codice offerta 22667.