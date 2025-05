Meningite all’asilo, scatta l’allarme: bimbo e maestra ricoverati. Profilassi per tutti i contatti stretti

Cisano Bergamasco – Prima il bambino di 4 anni, poi la sua maestra dell’asilo. Il piccolo di 4 anni aveva la febbre talmente alta da svenire e un mal di testa così forte da non riuscire a smettere di piangere. «Potrebbe essere meningite fulminante», hanno avvisato i genitori, i medici di turno al Pronto soccorso di Merate. Non si sbagliavano. Fortunatamente sono arrivati in tempo per salvarlo e ora il bimbo è fuori pericolo. Nei giorni scorsi mamma e papà di Cisano Bergamasco hanno portato di corsa il loro bimbo di 4 anni in ospedale più vicino, al San Leopoldo Mandic di Merate. Loro figlio aveva la febbre altissima, da parecchie ore, non scendeva nemmeno con la Tachipirina.

Inoltre continuava a piangere: «Mi fa tanto male la testa, il male non smette mai», continuava a ripetere con la sua vocina sempre più flebile. I dottori di guardia hanno subito intuito di cosa potesse trattarsi e gli esami, immediati, lo hanno confermato: meningite. Il piccolo è stato ricoverato e subito sottoposto con una massiccia terapia a base di antibiotici specifici. Sono scattate pure le procedure per evitare possibili epidemie, perché si trattava di una meningite batterica, altamente contagiosa: sono stati sottoposti a profilassi preventiva, mamma e papà, gli altri familiari e gli altri contatti stretti, tra cui le maestre e compagni d’asilo che frequenta nell’Isola Bergamasca. Nonostante ciò una maestra, un paio di giorni dopo, è andata pure lei in ospedale, preoccupata per un’improvvisa febbre alta e un forte mal di testa. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stata ricoverata in isolamento, in attesa dei risultati degli accertamenti per stabilire se anche lei abbia contratto la meningite.