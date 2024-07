"Un ragazzo si è tuffato nell’Adda e non è più riemerso”: le ricerche a Medolago poi lo stop

Medolago (Bergamo), 21 luglio 2024 – Allarme lungo il corso dell’Adda nel pomeriggio di oggi dove, attorno alle 15.20, è stato segnalata la scomparsa di un giovane che si sarebbe, il condizionale è d’obbligo, tuffato in acqua senza più riemergere. Le persone sulla spiaggia hanno immediatamente chiamato il numero unico 112 che ha mandato sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo con gli specialisti fluviali e le loro moto d’acqua e un gommone da rafting, i sommozzatori da Milano arrivati in elicottero con un mezzo del reparto volo di Malpensa, i sommozzatori di Vicenza e i sommozzatori volontari della Protezione civile di Treviglio. In quel tratto la corrente è particolarmente impetuosa, per questo le ricerche si sono spostate anche a valle di alcune centinaia di metri.

Nello stesso punto, lo scorso 12 maggio, aveva perso la vita un ragazzo di appena 16 anni di origini sudamericane residente a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dopo un tuffo nel fiume di fronte alla famiglia e agli amici con i quali era venuto in gita. Le ricerche, finora senza esito, sono state sospese nel tardo pomeriggio in attesa che qualcuno formalizzi la denuncia di scomparsa del ragazzo. Il dubbio è che il giovane in realtà sia riemerso da solo, tornando a riva in un tratto in cui gli altri bagnanti non sono riusciti a scorgerlo, facendo poi scattare l’allarme.