Fugge in auto all’alt dei carabinieri e getta 30 dosi di cocaina dal finestrino: arrestato

Mapello (Bergamo), 18 maggio 2025 - Fugge in auto all’alt dei carabinieri e lancia dal finestrino dosi di cocaina.

Un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, alla guida di un'utilitaria, non si è fermato all'alt imposto dai militari dando così inizio a un breve inseguimento. Durante la fuga, il giovane ha lanciato dal finestrino due contenitori in pl astica con all'interno 30 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi.

Giunto in via Deledda, ha abbandonato l'auto tentando di proseguire la fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dai carabinieri con indosso 360 euro di banconote.

L'uomo, con precedenti specifici e con il divieto di dimora in Provincia di Bergamo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell'udienza di convalida, il gip di Bergamo ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con ulteriori attività illecite.