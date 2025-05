Droga nascosta dentro il locale. Disposta la chiusura per 15 giorni

I carabinieri della stazione di Meda hanno eseguito un provvedimento di chiusura - per una durata di 15 giorni - nei confronti di un locale di Meda: il provvedimento cautelare è stato disposto dal Questore dopo il sequestro di un ingente quantitativo di droga.

I militari, ricevuta la soffiata su una presunta attività di spaccio nel bar, hanno fatto scattare il blitz: nel corso della perquisizione hanno rinvenuto 24,9 grammi di marijuana e hashish. La droga era già suddivisa in dosi pronte alla vendita e occultate sotto un porta carte presente su un tavolino nell’ufficio-magazzino, nel retro del bar.

A quel punto i carabinieri hanno chiesto l’intervento del reparto cinofili della polizia locale di Monza: grazie all’ausilio del cane antidroga, sono stati recuperati ulteriori 8,95 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e per il titolare del bar è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il titolare del bar, inoltre, già nel 2016 era stato arrestato per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito del rinvenimento di droga all’interno di un locale di cui era allora proprietario: nell’occasione era stato sequestrato oltre un chilogrammo di droga e circa 1.000 euro in contanti. Accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché l’incolumità delle persone, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 15 giorni.

R.M.