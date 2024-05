Ma Palladino dribbla il suo futuro : "Parlerò con Galliani e saprete...". Ultima gara in casa: c’è il Frosinone

Studia Xabi Alonso, e anche la lingua inglese per allargare confini e ambizioni. Ma per Raffaele Palladino non c’è nulla di più importante del presente: per fare 100 punti in due anni in Serie A, per riprendersi la vetta della parte destra della classifica contro-sorpassando il Genoa, per mantenere invariata la media che vede il suo Monza, in questa stagione, sconfitto solo dall’Empoli tra le squadre che seguono dalla Brianza in poi. Il Frosinone, dal canto suo, arriva con in ballo una salvezza alla quale aggrapparsi con le unghie e coi denti: contro avrà Pessina e compagni che non esultano per il bottino pieno da 7 giornate, e la situazione è la migliore per tornare a farlo.

È l’ultima partita in casa, una festa agevolata da prezzi dei biglietti favorevoli, ideale per applaudire e celebrare una stagione, la seconda nel massimo campionato, vissuta nella speranza di poter alzare l’asticella e senza alcun timore di galleggiare nei bassifondi della classifica. Che questa domenica sarà l’ultima occasione per applaudire Raffaele Palladino, invece, non vi è certezza: "Avrò un incontro a breve con il dottor Galliani, parleremo e decideremo del futuro, poi saprete tutto", ribadisce una volta di più.

L’occhio, quindi, è quasi lucido quando dalla sua voce traspare il battito del suo cuore: "Sono stato più volte in città in questi mesi per sentire l’umore della piazza, e sono sempre andato incontro a tanti complimenti per i ragazzi. Li ricorderò per sempre, ricorderò per sempre questi primi miei anni da allenatore in Serie A, e andrò sotto la curva a salutarli".

Sfumato il sogno europeo, ci sono sempre nuovi stimoli da qui alla Juventus: l’occasione per concedere chance a chi ne ha avute meno nel corso dell’anno, magari anche un assaggio tra i grandi per chi condivideva con il tecnico lo spogliatoio della Primavera. Qualche sorpresa, quindi, non è da escludere anche nell’undici: Djuric, uomo del momento ma diffidato, potrebbe lasciare spazio all’ultima davanti ai suoi tifosi di Lorenzo Colombo; un altro brianzolo in difesa, con Caldirola che potrebbe prendere il posto di Pablo Marì. Sicuramente ancora ai box Andrea Carboni e Daniel Maldini: per loro stagione finita.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Caldirola, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Carboni V., Zerbin; Colombo. All: Palladino.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulè, Reinier; Cheddira. All: Di Francesco.