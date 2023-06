Lombardi, il piano B Clima e Manzoni assenti Studenti salvati dal tema di attualità

Nessun anniversario ha ispirato le tracce della prima prova scritta della maturità. Né i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, né i 100 della scomparsa di Italo Calvino. E neppure i 160 anni dalla nascita di Gabriele D’Annunzio. Anche chi si era preparato sul cambiamento climantico ha dovuto rivedere i programmi. Quando ieri mattina gli oltre 73mila studenti lombardi coinvolti negli esami di Stato si sono trovati davanti Quasimodo e Moravia hanno optato per il piano B.

La maggior parte ha evitato l’analisi del testo dell’autore e ha optato per l’attualità. La più gettonata è stata la traccia dedicata all’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp. Un tema vicino a chi utilizza abitualmente chat e social network non solo per comunicare ma anche per raccontarsi in modo istantaneo e veloce. L’immediatezza che si scontra con l’incapacità di attendere, anche una semplice risposta, quando tutto non avviene nel giro di pochi minuti è stata la strada scelta da diversi studenti. "Ho scelto il C3 – spiega Mattia Staiano, di Iseo (Brescia) – quello dedicato alla comunicazione tramite WhatsApp, ai tempi dell’attesa e in special modo ai social. Era il più semplice e il più vicino alla mia quotidianità. Quelli prettamente letterari o storici per me sarebbero stati più ardui, perché non ho studiato né Moravia, né Oriana Fallaci. Non conoscevo bene nemmeno Quasimodo. Allora ho pensato di parlare di internet, con cui ho confidenza e che rappresenta il futuro, avvicinandoci di chilometri e chilometri". Pensiero diffuso tra i candidati lombardi, anche se c’è chi ha voluto cimentarsi con gli autori: "Ho fatto l’analisi di un testo – rivela Manuele Poblete, di Rovato –. Credo sia andata super bene. Domani (oggi per chi legge, ndr) invece farò matematica". Oggi, infatti, è in programma la seconda prova scritta, quella che cambia a seconda dell’indirizzo scolastico scelto dagli studenti. Al termine degli scritti qualche giorno di pausa per consentire alle commissioni di correggere le prove e ai candidati di preparare il colloquio orale.