La giovane Atalanta non si ferma. Pro Sesto, una crisi sempre più grave L'Atalanta u23 domina la Pro Sesto con una vittoria netta. La squadra di Modesto, nonostante l'assenza di Vlahovic e Cortinovis, trionfa con Capone e Diao in grande forma. La Pro Sesto subisce una sconfitta dolorosa, rimanendo penultima in classifica.