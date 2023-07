La corsa dei pannelli solari continua In tre mesi installati 19mila impianti

BRUNELLO (Varese)

Brescia, la provincia con più pannelli fotovoltaici - prima in Lombardia, seconda in Italia - è anche quella che nel primo trimestre dell’anno ha installato più impianti: 3.856 da gennaio a marzo. Uno “scatto“ che porta a 45.979 il totale dei generatori di energia elettrica tramite il sole. Per capire le proporzioni, Brescia ne ha solo 5mila in meno della provincia di Roma.

I dati arrivano dalla settima edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar, l’azienda di Brunello (Varese) che si occupa di installare e manutenere pannelli fotovoltaici residenziali e industriali. L’Italia accelera sul solare con 100mila impianti posizionati sui tetti degli edifici tra gennaio e marzo: oltre un milione in totale. Tra le prime dieci province più virtuose d’Italia, insieme a Brescia compare Varese, con 2.801 impianti in più rispetto a dicembre. "L’Unione Europea ha fissato un obiettivo del 40% di energia rinnovabile entro il 2030 nel pacchetto Fit for 55 – afferma Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar e membro del consiglio di Italia Solare e di Confindustria Varese –. Lo scorso anno c’è stato un vero boom del fotovoltaico in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia e alla crisi energetica: oltre 40 gigawatt installati in tutta l’Unione europea, una crescita del 47% rispetto all’anno precedente, e si punta a raggiungere i 50 gigawatt nel 2023. L’Italia va più piano, ma la fotografia attuale sulla diffusione del solare mostra risultati molto positivi. La strada intrapresa è quella giusta, tuttavia serve continuare ad impegnarsi in questa direzione per sfruttare tutto il potenziale ancora inespresso".

Tra gennaio e marzo, la Lombardia insieme a Veneto, Lazio e Piemonte è tra le quattro regioni ad aver aumentato di più la presenza di pannelli fotovoltaici. Tra le prime 10 province con più impianti ci sono Brescia - seconda - Bergamo (30.834, +2.049 nel primo trimestre dell’anno) e Milano (30.371, +2.903), settima e nona a livello nazionale. Varese è 19esima con 22.359, Mantova (14.456, +1.214) e Monza (14.391, +1.249) completano gli ultimi due posti delle prime 30 in Italia. Como è 32esima (14.185, +1.421), Cremona 34esima (13.238, +870), Pavia 39esima (12.062, +1.110). Quelle più indietro sono Lecco 74esima (6.882, +638), Lodi 78esima (6.773, +668) e Sondrio 80esima (5.949, +440).

L.B.