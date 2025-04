Intrappolati in un canale irriguo. Cuccioli di volpe orfani salvati dai vigili del fuoco

Tre cuccioli di volpe, che erano rimasti intrappolati in un canale irriguo di via Donizetti, a Cortenuova, sono stati salvati ieri mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. La chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 9,30 da parte di alcuni residenti, allarmati da quelli che in un primo momento sembravano miagolii di gatti. I cittadini temevano che, con l’imminente apertura dell’acqua per l’irrigazione dei campi, gli animali potessero annegare. Giunti sul posto con una squdra operativa, i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare alcune difficoltà per accedere al canale, solitamente asciutto ma stretto e ricoperto da vegetazione.

Una volta all’interno, la sorpresa: non si trattava di gatti, ma di tre cuccioli di volpe, probabilmente orfani e rimasti incastrati nel fondo del canale, incapaci di uscirne da soli. Visibilmente provati ma ancora vivi, i tre piccoli sono stati recuperati con delicatezza e affidati agli agenti della Polizia provinciale, che nel frattempo avevano raggiunto Cortenuova. Dopo una prima valutazione delle condizioni degli animale, è stato deciso il loro immediato trasferimento all’Oasi Wwf di Valpredina. Qui i veterinari e il personale specializzato si sono presi cura dei cuccioli, ancora troppo giovani per essere svezzati, e che senza l’intervento dei soccorritori avrebbero rischiato di morire.

L’episodio ha suscitato grande curiosità e un certo stupore tra gli abitanti della zona, non abituati a una fauna selvatica così presente. Solo pochi giorni fa, infatti, un cervo era stato investito e ucciso da un’auto a Covo, a pochi chilometri in linea d’aria da Cortenuova. Altro evento che ha fatto riflettere sulla crescente presenza di animali selvatici nella bassa pianura bergamasca. M.A.