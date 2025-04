Infortunio sul lavoro a Brembate di Sopra: un 27enne si ferisce al torace con un cutter

Brembate di Sopra (Bergamo), 1 aprile 2025 – Grave incidente sul lavoro, oggi intorno alle 13,15 a Brembate di Sopra. All’azienda Ppm di via Tresolzio 117 è stato soccorso un ragazzo di 27 anni che si era ferita al torace con un cutter. La lesione ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi, giunti sul posto con automedica, auto infermieristica e ambulanza. Sul posto anche carabinieri e ATS per i rilievi e le indagini del caso.

Il lavoratore è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La scia di infortuni sul lavoro, in Italia e nella nostra regione, è lunga, anche quest’anno. Uno degli ultimi episodi nella Bergamasca risale al 12 marzo. A Romano di Lombardia due operai sono rimasti feriti mentre stavano lavorando nel cantiere della stazione. È successo poco dopo le 8,30. Da una prima ricostruzione, i dipendenti di 46 e 47 anni di una ditta esterna che sta effettuando lavori di ristrutturazione alla stazione di Romano di Lombardia sarebbero rimasti schiacciati dalle lastre di compensato cadute da circa due metri. L’incidente è avvenuto durante lo scarico delle lastre di compensato da un camion. Mentre con il braccio della gru stavano scaricando il materiale, alcune lastre si sarebbero staccate colpendo i due operai che sono stati feriti fortunatamente non in modo grave. Per i due operai è stato disposto il trasferimento in ospedale, in codice giallo, uno con l’ambulanza è stato portato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro sull’elicottero agli Spedali Civili di Brescia per essere sottoposti ad accertamenti.