Spirano, operaio investito da un camion in retromarcia: due condanne per omicidio colposo Due anni per il titolare della ditta, un anno e 4 mesi per l’autista. La moglie di Sergio Persico sarà risarcita con 100mila euro; per i due figli dell’operaio 150mila euro a testa; 75mila euro alla madre e al padre del 54enne