Incidente in stazione. Feriti due operai

ROMANO DI LOMBARDIADue operai sono rimasti feriti mentre stavano lavorando nel cantiere della stazione a Romano di Lombardia. È successo poco dopo le 8,30. Da una prima ricostruzione, i dipendenti di 46 e 47 anni di una ditta esterna che sta effettuando lavori di ristrutturazione alla stazione di Romano di Lombardia sarebbero rimasti schiacciati dalle lastre di compensato cadute da circa due metri. L’incidente è avvenuto durante lo scarico delle lastre di compensato da un camion. Mentre con il braccio della gru stavano scaricando il materiale, alcune lastre si sarebbero staccate colpendo i due operai che sono stati feriti fortunatamente non in modo grave. Scattato l’allarme, il 118 ha inviato un’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso da Bergamo. Per i due operai è stato disposto il trasferimento in ospedale, in codice giallo, uno con l’ambulanza è stato portato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro sull’elicottero agli Spedali Civili di Brescia per essere sottoposti ad accertamenti. Presenti per i rilievi di legge nel cantiere della stazione ferroviaria i carabinieri, gli agenti con la polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca orientale, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats Bergamo per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

Francesco Donadoni