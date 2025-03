Infortunio agricolo mortale. Travolto dall’albero tagliato. Accertamenti sulla dinamica

VERTOVA (Bergamo)Un’altra disgrazia ieri pomeriggio nel territorio della Valle Seriana, che segue all’incidente mortale in mattinata ad Ardesio con un morto e un ferito grave. La tragedia è avvenuta lungo la strada che porta verso il Monte Cavlera, in una zona situata a mille metri con case e baite. A perdere la vita un cinquantottenne, Agostino Bordogni, originario di Gazzaniga ma residente a Vertova in via Cavour. L’infortunio agricolo è avvenuto intorno alle 14,30.

Dalla prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, risulta che la vittima sia stata colpito da un albero appena tagliato, che gli è finito addosso. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 15,25. A dare l’allarme un amico della vittima che si trovava nel terreno di proprietà di Bordogni, conosciuto in paese anche per via della sua passione per la corsa in montagna con il Gav di Vertova. Agostino Bordogni non era solo, con lui c’era un amico quando la pianta gli è caduta addosso, schiacciandolo senza lasciargli via di scampo. A quanto risulta, a tagliare l’albero sarebbe stato proprio l’amico che si trovava nel fondo: ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Scattato l’allarme, la centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Colzate e l’elisoccorso. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto la località dove si era verificata la disgrazia per la vittima non c’è stato altro da fare che costatarne il decesso. Per chiarire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e i tecnici dell’Ats Bergamo. La salma è stata composta nella camera mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

F.D.