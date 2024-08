Incidente in galleria a Camerata Cornello: morto l’apicoltore Lino Mostacchetti e due feriti

Bergamo, 4 agosto 2024 – È di un morto e due feriti gravi il bilancio del drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 470 della Val Brembana, nella galleria all’altezza di Camerata Cornello. Lo schianto frontale attorno alle 14.30. La vittima è Lino Mostacchetti, noto apicoltore di 65 anni di Alino di San Pellegrino Terme: era alla guida di un Caddy Volkswagen diretto verso la valle. La seconda auto coinvolta è un’Audi: a bordo un uomo di 34 anni e una donna di 30, entrambi di Seriate. Feriti entrambi, più grave la donna trasportata in codice rosso – quello della massima gravità – con l’elicottero arrivato da Milano agli Spedali Civili di Brescia. Il conducente invece è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII.

Lino Mostacchetti, il noto apicoltore moero in un incidnete in galleri in Valle Brembana

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Bergamo, i carabinieri della Compagnia di Zogno, oltre ai vigili del fuoco di Bergamo e al personale sanitario del 118. Dalle prime informazioni, l’Audi A3 stava scendendo dalla Valle Brembana in direzione di San Giovanni Bianco, mentre il Caddy di Mostacchetti viaggiava in direzione opposta: l’impatto all’interno della galleria.

Resta da chiarire la causa dello schianto. Potrebbe essere stato un malore, oppure un’invasione di corsia, una distrazione. Tutte ipotesi al vaglio. Occorre tener presente che ieri era una giornata di traffico intenso.

L’impatto tra i mezzi è stato particolarmente violento. Scattato l’allarme, sul posto sono state inviate tre ambulanze, un paio di automediche e nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento degli elicotteri, uno da Milano e l’altro da Bergamo. Quando il personale sanitario ha raggiunto Camerata Cornello, le condizioni del pensionato erano gravi. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma alla fine per Lino Mostacchetti non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie Loredana Licini e due figlie, Moira e Debora.

Nel frattempo si sono formate lunghe code da e per la Valle Brembana, il traffico a senso unico alternato è stato deviato sulla vecchia Provinciale. A maggio poco prima della galleria di Cornello si era verificato un altro incidente con quattro feriti gravi.

E sempre ieri a Sovere un quattordicenne è rimasto ferito in modo grave dopo che con la bicicletta, tentando di superare un dosso, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra picchiando violentemente la testa sull’asfalto. è ricoverato in Pediatria in codice rosso.