Sovere, ragazzino di 14 anni si ribalta con la bici e si schianta contro un ostacolo: è grave

Un ragazzino di 14 anni è in gravi condizioni a seguito di un incidente in bicicletta avvenuto mentre percorreva via Trento, a Sovere, in provincia di Bergamo. Il giovane è stato soccorso dall’eliambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, il quattordicenne si è ribaltato sulla bici – per motivi ancora da chiarire – ed è finito contro un ostacolo. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è scattato domenica pomeriggio alle 14.22: sul posto sono arrivate per prime un’ambulanza e un’auto medica, ma viste le lesioni subite dal ragazzino è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.