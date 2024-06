Frontale in galleria: chiusa la statale 671 della Val Seriana

Nembro, 16 giugno 2024 – Disagi a raffica in Val Seriana dopo un incidente che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli. La carambola si è verificata oggi, domenica 16 giugno, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, sulla statale 671 della Val Seriana.

Si tratta di una delle direttrici più frequentate della provincia: parte, praticamente, dall’uscita dell’autostrada per raggiungere località come Nembro, Cene e Clusone, fra le altre.

Il provvedimento

Nell’incidente - sulle cui cause sono in corso di accertamenti - quattro persone sono rimaste ferite. Per lo scontro "è provvisoriamente chiuso" un tratto della strada, dal chilometro 4,550 al km 7,930, in corrispondenza della galleria Montenegrone, tra i territori comunali di Torre dè Roveri e Nembro, dove si è verificato l’incidente. I feriti sono un giovane di 29 anni, una donna 52enne e un pensionato di 70 anni.

La dinamica

Secondo le prime informazioni sarebbe stato uno scontro frontale: ancora da chiarire, però, l’esatta dinamica. Toccherà ai carabinieri ricostruire l’accaduto, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i soccorritori, con ambulanza e automedica. La circolazione, fanno sapere da Anas, è stata deviata sulla viabilità alternativa: una scelta obbligata che ha provocato l’intasamento delle direttrici coinvolte.