Brad Rossi e Richard Busnelli morti in Tangenziale, il dolore del mondo dei giostrai: “Siamo senza parole”

Il mondo dei giostrai piange due giovani vite stroncate in un attimo, e si stringe alle famiglie Busnelli e Rossi, note per i luna park viaggianti. Giovedì sulla Tangenziale nord alle 6 del mattino mentre andavano al lavoro sono morti in un grave incidente Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29, mentre altri due ragazzi, di 20 e 18 anni, sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda di Milano.

I quattro giovani – membri di una nota famiglia di giostrai operativa in tutta la Lombardia con i propri impianti da luna park – erano tutti cugini fra loro e lavoravano insieme nel mondo delle giostre e degli autoscontri. Sembrerebbe che il gruppo di ragazzi si stesse recando a Bareggio dove c’è un’autopista della famiglia Busnelli.

Incidente tangenziale Nord: la vettura si è ribaltata

“Siamo senza parole – racconta Rosa, cugina di una delle vittime, Richard Busnelli –. Noi giostrai siamo tutti legati, siamo una grande famiglia anche se non ci vediamo spesso perchè siamo sempre al lavoro. Ricordo Richard e Brad fin da ragazzini, sempre allegri e pieni di buona volontà e impegno. Noi cominciamo presto a lavorare con le giostre. Loro due erano grandi lavoratori. Abbiamo saputo che uno dei ragazzi rimasti feriti, il fratello di Richard, non sarebbe grave. Speriamo se la cavino almeno loro”.

Cosa sia accaduto lo stabiliranno le indagini della Polstrada, e un aiuto potrebbe arrivare dall’esame autoptico. “Ora è tempo di piangere due giovani giostrai”, conclude Rosa.

Numerosi i messaggi di condoglianze, tra questi quello dell’ente nazionale circhi: “Brad Rossi e Richard Busnelli, due ragazzi della gente del viaggio, non sono sopravvissuti ad un incidente avvenuto nel Milanese, sulla A52 tra Pero e Cerchiate. Il loro Maggiolone Volkswagen, sul quale si trovavano con altri due giovani, ha perso il controllo finendo contro un camion dentro la galleria del Cerchiarello, lungo la Statale 36 del Sempione, quasi di fronte al complesso fieristico di Rho-Pero. A nome dell’Ente nazionale circhi, ci stringiamo alle famiglie, partecipando al loro dolore”, sono le parole del presidente Antonio Buccioni.