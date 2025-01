Incidente sulle piste del Monte Pora: studentessa di 14 anni cade e si ferisce, soccorsa da un carabiniere

Monte Pora (Bergamo), 13 gennaio 2025 – L’escursione assieme alla classe sulle piste del Monte Pora ha avuto un fuori programma, questo pomeriggio, che non era stato messo in conto per una studentessa di 14 anni di Bergamo, che mentre scendeva da una pista è caduta per una cinquantina di metri procurandosi diversi traumi che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La ragazza – che si trovava assieme al resto dei compagni e ai professori del liceo Mascheroni – stava, da quanto si è capito, affrontando un dosso quando ha perso il controllo degli sci ed è ruzzolata. A soccorrerla, risparmiandole così, ulteriori conseguenze, un carabiniere del VII Reggimento “Laives”, i militari erano infatti impegnati in un servizio di controllo sulle piste del comprensorio sciistico bergamasco. La 14enne è stata portata con l’elisoccorso al pronto soccorso del “Giovanni XXIII”.