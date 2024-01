Incidente a San Paolo d’Argon, schianto frontale tra un camion e un furgone: due feriti gravi

Un grave incidente stradale ha coinvolto due mezzi pesanti lunedì mattina a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle otto di mattina, un autocarro ha urtato un furgone che viaggiava in direzione opposta. Nello schianto frontale sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui un giovane di 27 anni: almeno due sono in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati tre ambulanze e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo. Viste le condizioni critiche di una delle persone coinvolte nell’incidente, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale. L’altro ferito grave è stato portato in ambulanza al Papa Giovanni XIII.