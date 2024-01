Incidente sulla A8 Milano-Varese, coinvolta una bimba di un anno: cinque chilometri di coda

Lunedì mattina intorno alle 8.30 sull’autostrada A8 Milano-Varese un incidente stradale ha coinvolto diversi veicoli nel tratto compreso tra Legnano e Castellanza. Nell’urto sono rimaste coinvolti due uomini di 32 e 33 anni, una ragazza di 21 anni e anche una bimba di appena un anno. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente, ma sul posto sono arrivare due ambulanze e, viste le condizioni di alcune delle persone coinvolte, si sono resi necessari due trasporti in ospedale, uno dei quali in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento Milano Messina e la polizia stradale di Novate.

A causa dell’incidente, nel tratto interessato si è formata una coda di cinque chilometri in direzione Varese, in particolare tra il bivio con la A9 e l’uscita di Castellanza.