Schianto tra moto e auto in pieno centro: morto 33enne. Due giovani vite spezzate in poche ore a Bergamo Due motociclisti della stessa età, 33 anni, hanno perso la vita in due diversi incidenti accaduti tra venerdì sera e sabato mattina in città. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato in via Petrarca, nel cuore della città