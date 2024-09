Incidente mortale in via per Grumello a Bergamo: muore un motociclista di 33 anni

Bergamo – Un motociclista di 33 anni, Simone Monzio Compagnoni, di Canonica d’Adda, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto in via per Grumello, a Bergamo, poco prima del raccordo della superstrada, alla circonvallazione Leucenario. È successo attorno alle 20.20. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il 33enne alla guida di un grosso scooter viaggiava verso la città quando, per evitare un'automobile che stava svoltando verso sinistra per imboccare la superstrada, ha sbandato finendo sull'asfalto. La moto ha proseguito la corsa per una cinquantina di metri prima di fermarsi. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza, ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo in cui era avvenuto l’incidente per il motociclista purtroppo non c’era più nulla da fare. Per i rilievi di legge la Polizia locale del comando di via Coghetti. Poco più di un mese fa, il 22 luglio scorso, nello stesso tratto di strada aveva perso la vita un automobilista, Paolo Augustoni, 54 anni, agente della Polizia locale dell’Unione comunale dei Colli.