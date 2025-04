Incidente a Zogno, una moto e un tir si scontrano di fronte all’azienda Bracca di Zogno: muore il centauro

Zogno (Bergamo), 3 aprile 2025 – Una tragedia stradale si è verificata oggi, intorno a mezzogiorno, all’esterno dell’impianto dell’azienda di acque minerali Bracca, Zogno. Per causa ancora da accertare, una moto e un camion in manovra si sono scontrati frontalmente davanti al piazzale della ditta di via Piave 67.

Ad avere la peggio, come spesso succede, è stato il motociclista. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, oltre i carabinieri di Zogno. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto prima che potesse essere soccorso e portato all’ospedale. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento