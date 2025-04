Moto contro auto. Centauro grave in ospedale

Grave incidente stradale ieri mattina a Golasecca in viale Europa. Nello scontro tra un’auto e una moto sono rimasti feriti il conducente della vettura di 38 anni e il motociclista di 44 anni. Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi. All’arrivo dei sanitari le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi a causa del violento impatto con l’auto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico: ha riportato un grave trauma cranico e fratture ad un arto. Il conducente dell’auto è stato invece accompagnato al pronto soccorso di Gallarate, per l’automobilista solo lievi ferite. Sembra che la macchina si stesse immettendo sulla provinciale quando sul rettilineo sarebbe sopraggiunta la moto condotta dal quarantaquattrenne, impossibile evitare lo scontro. Ros.Fo.