Tragedia a Martinengo, incidente frontale sulla Statale: morto motociclista di 56 anni

Bergamo – Un motociclista di 56 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto domenica mattina poco prima delle 9 sulla Statale 498 tra Martinengo e Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Non è ancora stata accertata la dinamica dello schianto, ma secondo le prime ricostruzioni la moto si è scontrata con un’auto che viaggiava nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due automediche coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. All’arrivo dei soccorritori il cinquantaseienne era in arresto cardiaco e nonostante i soccorritori abbiano tentato di tentativi di rianimarlo per diverso tempo, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Illeso ma sotto choc il conducente dell’auto, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Romano. Gli agenti della polizia stradale stanno effettuando i rilievi per appurare la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.