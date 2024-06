Incidente a Covo, un’auto perde una ruota e si schianta contro un furgone: due feriti

Un uomo di 47 anni è rimasto ferito nel corso di un incidente avvenuto sabato intorno alle 14 sulla Statale Soncinese nei pressi del comune di Covo, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, la sua automobile ha improvvisamente perso una ruota e si è schiantata contro un furgone guidato da un cinquantaquattrenne che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e due auto mediche coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il personale sanitario ha portato il quarantasettenne all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Anche il conducente è stato condotto in pronto soccorso, ma in codice verde: ha solo lievi contusioni. Allertati i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.