Incidente a Ranica, frontale tra auto e furgone: ferite due bambine di 6 e 12 anni

Due bambine di 6 e 12 anni sono rimaste ferite nel corso di un incidente sulla Provinciale 35 all’altezza di Ranica, in Val Seriana, nella provincia di Bergamo. Lo schianto è avvenuto venerdì 21 giugno intorno alle 14.30 e in tutto sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui le due piccole e un uomo di 47 anni. Fortunatamente, nessuno è in gravi condizioni.

Secondo la prima ricostruzione, le bimbe si trovavano a bordo di un’automobile quando, per motivi ancora da ricostruire, c’è stato uno scontro frontale con un furgone. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, un’auto medica e anche l’elisoccorso. Allertati anche i vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga.

Per consentire i soccorsi, sulla Provinciale il traffico è stato bloccato in entrambe le direzione per alcune ore. Si sono formate code di alcuni chilometri anche sulle strade attigue.