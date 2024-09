Costa Valle Imagna: auto esce di strada e finisce nei boschi. Feriti tre giovani

Costa Valle Imagna, 7 settembre 2024 – Grave incidente questa notte a Costa Valle Imagna, paese delle Prealpi Orobie. Secondo quanto riferito dai media locali verso l’1,20 un’auto che stava percorrendo la provinciale 22 nel tratto appena fuori dal centro abitato, noto anche come località di villeggiatura, è uscita dai strada. A bordo c’erano cinque ragazzi, fra i 16 e i 19 anni.

Sul posto i carabinieri

La dinamica

La vettura, secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Branzi, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai mezzi del 118 e a due squadre dei vigili del fuoco di Zogno, finita fuori dalla carreggiata e scivolata per alcuni metri in mezzo alla vegetazione che circonda la zona.

I feriti

Tre occupanti della vettura sono rimasti feriti. Uno è stato portato in codice rosso agli Spedali civili di Brescia con l’elicottero: le sue condizioni sarebbero gravi. Gli altri due sono stati portati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e al Policlinico di Ponte San Pietro

L’altro incidente

E sempre fuori strada, un’ora più tardi, verso le 2.30, è finita l’auto su cui si trovavano due ragazzi di 20 e 22 anni, in questo caso a Sorisole, in Val Brembana. L’incidente è avvenuto in via Gaeni, in corrispondenza di un curvone, giudicato molto pericoloso dai residenti in zona. Sul posto sono accorsi automedica e ambulanza: i due feriti sono stati portati in codice giallo al Papa Giovanni e alla clinica Humanitas Gavazzeni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Zogno, ai quali è affidata la ricostruzione dell’accaduto.